Очікується жовтий рівень магнітних бур: прогноз на 7 травня

Рівень геомагнітної активності визначають за шкалою від 0 до 9 за допомогою планетарного К-індексу. Показники від 5 і вище свідчать про сильні магнітні бурі. 7 травня у четвер прогнозується сонячна активність із К-індексом 4,3. Це відповідає магнітній бурі середнього рівня (жовтий рівень).

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Водночас фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години. Тому варто регулярно стежити за актуальною інформацією.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок — протонів і електронів. Досягнувши магнітосфери Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення.

Для оцінки сили бур використовують К-індекс. Показники від 1 до 4 вважаються слабкими та часто залишаються непомітними. Якщо ж індекс перевищує 5, це вже бурі червоного рівня, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу техніки. Під час сильних геомагнітних коливань можливі перебої в роботі супутників, мобільного зв’язку, радіочастот та GPS-систем. За К-індексу 7–8 інколи навіть спостерігаються полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Через зміни атмосферного тиску деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, сонливість, дратівливість або стрес. Спеціального лікування від впливу магнітних бур немає, однак дотримання простих рекомендацій допоможе полегшити стан.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Як підтримати організм у період магнітних бур

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися;

обмежити вживання жирної, гострої їжі, алкоголю та кави;

пити більше води та трав’яних чаїв;

частіше гуляти на свіжому повітрі;

уникати перевтоми та стресових ситуацій;

підтримувати помірну фізичну активність;

людям із хронічними захворюваннями варто мати під рукою необхідні ліки та більше відпочивати.

Також покращити самопочуття можуть контрастний душ зранку та тепла ванна ввечері.

Раніше ми розповідали, що науковці розповіли, що означає віддалення Місяця від Землі для тривалості доби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!