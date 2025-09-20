Пакунок школяра: на що батьки витрачають найбільше коштів

Українці, які оформили "Дія.Картку" у "ПриватБанку" та отримали кошти в рамках державної програми "Пакунок школяра", вже активно використовують їх для підготовки дітей до школи.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку у Facebook. У банку нагадали, що станом на 15 вересня 191 тисяча українців відкрили спецрахунки для участі в програмі, а понад 101 тисяча сімей вже отримали виплати на загальну суму 505 млн гривень. Загалом у "ПриватБанку" відкрито 893 тисячі "Дія.Карток" для отримання державної допомоги.

Читайте також: Хто отримує більше: сфери, де українцям різко підняли зарплати

Батьки зазначають, що завдяки програмі підготовка першокласників до навчального року стала значно простішою. Основну частину коштів вони витрачають на дитячий одяг і взуття, а решту — на канцтовари та шкільне приладдя.

Подати заявку на одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень через "Дію" можна до 15 листопада 2025 року", отримати кошти може один із батьків або законний представник першокласника.

Раніше ми розповідали, скільки потрібно грошей українським пенсіонерам для життя, щоб не зводити кінці з кінцями.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!