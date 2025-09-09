Пенсії чорнобильців у 2026 році: озвучено суми

В Україні ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи можуть отримувати як державну пенсію, так і додаткові виплати. Їхній розмір визначається залежно від категорії постраждалих.

Зокрема, пенсії за віком для осіб, що працювали або проживали на забруднених радіацією територіях, нараховуються з передчасним виходом на пенсію – на 1-13 років раніше за стандартний вік, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Для призначення пенсії за віком тривалість необхідного страхового стажу скорочується на кількість років, на яку знижено пенсійний вік. Проте мінімальний страховий стаж не може бути меншим за 15 років.

Окремо, для осіб з інвалідністю, у яких виявлений зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності нараховуються за такими умовами:

у розмірі компенсації за фактичні втрати заробітку через роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках;

на основі заробітної плати, що обчислюється як п’ятикратний розмір мінімальної заробітної плати (за визначеною формулою).

З 1 березня 2025 року мінімальний розмір пенсій по інвалідності встановлюється на рівні, що не може бути нижчим:

I групи – 8 839,03 грн;

II групи – 7 071,36 грн;

III групи та дітей з інвалідністю – 5 450,85 грн.

З 1 березня 2024 року для осіб з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи мінімальний розмір пенсії (незалежно від того, за яким законом вона призначена) не може бути нижчим за:

для осіб з інвалідністю І групи – 14308,46 грн;

для осіб з інвалідністю II групи – 11446,77 грн;

для осіб з інвалідністю III групи – 8585,08 грн.

"У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника", – зазначають у ПФУ.

