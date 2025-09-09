Пенсии чернобыльцев в 2026 году: озвучены суммы

В Украине ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы могут получать как государственную пенсию, так и дополнительные выплаты. Их размер определяется в зависимости от категории пострадавших.

В частности, пенсии по возрасту для лиц, работавших или проживавших на загрязненных радиацией территориях, начисляются с преждевременным выходом на пенсию – на 1-13 лет раньше стандартного возраста, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Для назначения пенсии по возрасту продолжительность необходимого страхового стажа сокращается на количество лет, на которое снижен пенсионный возраст. Однако минимальный страховой стаж не может быть менее 15 лет.

Отдельно для лиц с инвалидностью, у которых выявлена связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсии по инвалидности начисляются по следующим условиям:

в размере компенсации за фактические потери заработка из-за работы в зоне отчуждения в 1986–1990 годах;

на основе заработной платы, исчисляемой как пятикратный размер минимальной заработной платы (по определенной формуле).

С 1 марта 2025 года минимальный размер пенсий по инвалидности устанавливается на уровне, что не может быть ниже:

I группы – 8 839,03 грн;

II группы – 7 071,36 грн;

III группы и детей с инвалидностью – 5450,85 грн.

С 1 марта 2024 года для лиц с инвалидностью среди участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы минимальный размер пенсии (независимо от того, по какому закону она назначена) не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью I группы – 14308,46 грн.;

для лиц с инвалидностью II группы – 11 446,77 грн;

для лиц с инвалидностью III группы – 8585,08 грн.

"В случае смерти кормильца, принадлежавшего к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца", – отмечают в ПФУ.

