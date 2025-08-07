Пенсія не для всіх: хто з українців зі стажем понад 40 років отримає до 15 тис. грн

Громадяни похилого віку в Україні мають право на пенсійне забезпечення після завершення трудової діяльності. Розмір майбутньої пенсії напряму залежить від тривалості офіційного стажу – чим довше працювала людина, тим вищі виплати вона зможе отримати.

Розглянемо, на які виплати можуть розраховувати українці, які мають 40 років трудового стажу. За наявності повних 40 років офіційного стажу громадянин має можливість вийти на пенсію у 60 років.

У такому разі розмір щомісячної виплати може становити близько 50% від середньої заробітної плати, яку людина отримувала перед виходом на заслужений відпочинок.

Розмір пенсійних нарахувань напряму залежить від коефіцієнта страхового стажу, який застосовується до заробітної плати. Чим більше років людина офіційно працювала, тим вищим буде цей показник. Наприклад, при 40 роках трудового стажу коефіцієнт становить 0,4.

Відповідно, якщо пенсію розраховувати з мінімальної зарплати (приблизно 8000 грн), то вона становитиме всього 3200 грн. Проте при вищих доходах пенсія буде значно більшою:

При зарплаті 15 000 грн: 15 000 × 0,4 = 6 000 грн;

Якщо доходи сягали 20 000 грн: виплата становитиме 8 000 грн;

А при заробітку 30 000 грн – вже 12 000 грн.

Якщо ж у людини за плечима 45–50 років страхового стажу, коефіцієнт підвищується до 0,45–0,5. У такому випадку при доході в 30 000 грн пенсія може становити від 13 500 до 15 000 грн.

Хоч це може звучати малоймовірно, однак на підприємствах із шкідливими умовами праці чи в небезпечних сферах трудовий стаж часто рахується за пільговою схемою – один рік за два. Тобто, відпрацювавши лише 5 років у таких умовах, людині можуть зарахувати 10 років страхового стажу. В окремих випадках замість цього надаються спеціальні надбавки, які також позитивно впливають на розмір майбутньої пенсії.

Станом на сьогодні мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню. Однак, завдяки додатковим надбавкам, фактична сума для непрацюючих пенсіонерів (незалежно від віку чи стажу) не може бути меншою за 3 038 гривень.

Громадяни віком від 75 до 79 років, які мають щонайменше 20 років стажу для жінок та 25 років – для чоловіків, отримують щомісячно 3 613 гривень.

А пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які мають такий самий страховий стаж, вже отримують 3 758 гривень на місяць.

