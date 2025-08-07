Пенсия не для всех: кто из украинцев со стажем более 40 лет получит до 15 тыс. грн

Пожилые граждане в Украине имеют право на пенсионное обеспечение после завершения трудовой деятельности. Размер будущей пенсии напрямую зависит от продолжительности официального стажа – чем дольше работал человек, тем выше выплаты он сможет получить.

Рассмотрим, на какие выплаты могут рассчитывать украинцы, имеющие 40 лет трудового стажа. При наличии полных 40 лет официального стажа у гражданина есть возможность выйти на пенсию в 60 лет.

В таком случае размер ежемесячной выплаты может составлять около 50% средней заработной платы, которую человек получал перед выходом на заслуженный отдых.

Размер пенсионных начислений напрямую зависит от коэффициента страхового стажа, применяемого к заработной плате. Чем больше лет человек официально работал, тем выше будет этот показатель. К примеру, при 40 годах трудового стажа коэффициент составляет 0,4.

Соответственно, если пенсию рассчитывать по минимальной зарплате (примерно 8000 грн), то она составит всего 3200 грн. Однако при более высоких доходах пенсия будет значительно больше:

При зарплате 15 000 грн.: 15 000 × 0,4 = 6 000 грн.;

Если доходы достигали 20 000 грн: выплата составит 8 000 грн;

А при заработке 30 000 грн – уже 12 000 грн.

Если у человека за плечами 45–50 лет страхового стажа, коэффициент повышается до 0,45–0,5. В таком случае при доходе в 30 000 грн. пенсия может составлять от 13 500 до 15 000 грн.

Хотя это может звучать маловероятно, однако на предприятиях с вредными условиями труда или в опасных областях трудовой стаж часто считается по льготной схеме – один год за два. То есть, отработав всего 5 лет в таких условиях, человеку могут засчитать 10 лет страхового стажа. В отдельных случаях вместо этого предоставляются специальные надбавки, также положительно влияющие на размер будущей пенсии.

На сегодня минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну. Однако, благодаря дополнительным надбавкам, фактическая сумма для неработающих пенсионеров (независимо от возраста или стажа) не может быть меньше 3038 гривен.

Граждане от 75 до 79 лет, имеющие не менее 20 лет стажа для женщин и 25 лет – для мужчин, получают ежемесячно 3 613 гривен.

А пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и имеющие такой же страховой стаж, уже получают 3 758 гривен в месяц.

