Пенсія учасників бойових дій: який мінімальний розмір

Держава гарантує учасникам бойових дій (УБД) мінімальну пенсію, яка не може бути нижчою за встановлений рівень. Ця сума виплачується щомісяця всім військовим пенсіонерам після завершення служби.

Про це пише 24 Канал.з посиланням на Пенсійний фонд України. У 2025 році мінімальна пенсія для УБД становить 210% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З урахуванням надбавок фактичний розмір — 5528 грн. Якщо розрахункова пенсія менша, держава доплачує різницю через адресну допомогу — виплата завжди на гарантованому рівні.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Заяву та документи подають до Пенсійного фонду України особисто в сервісному центрі чи онлайн через електронний кабінет на порталі ПФУ.

Необхідні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

посвідчення учасника бойових дій;

документи про військову службу;

довідка про грошове забезпечення.

Оформлення не автоматичне — зверніться завчасно, щоб уникнути затримок. Пенсія призначається з місяця подачі заяви, а доплати гарантують досягнення мінімального рівня.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!