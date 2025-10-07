Перехід на зимовий час-2025: коли українці переводитимуть годинники

У 2025 році Україна перейде на зимовий час у неділю, 26 жовтня, о четвертій годині ранку. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад — з 04:00 на 03:00.

На більшості сучасних пристроїв — смартфонах, ноутбуках і комп’ютерах — час оновиться автоматично, якщо увімкнена функція автопереведення. Перехід між літнім і зимовим часом в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року. Згідно з документом, переведення годинників відбувається в останню неділю березня (на літній час) та в останню неділю жовтня (на зимовий).

За темою: В Україні скасували переведення годинників: пояснюємо, за яким часом тепер житимемо

Вперше годинники в Україні почали переводити ще у 1981 році, коли країна входила до складу СРСР. Тоді це робили з метою економії електроенергії та ефективнішого використання світлового дня.

У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав скасування переходу на літній і зимовий час. Однак документ так і не набув чинності, оскільки його не підписав президент.

Нині перехід на зимовий та літній час практикують понад 60 країн світу, серед яких майже всі європейські держави. Водночас у Росії переведення годинників скасовано, і мешканців тимчасово окупованих територій змушують дотримуватися російського часу.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати організм до зміни часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!