Перемир’я і курс долара: до чого готуватися українцям

Влітку традиційно спостерігається зниження попиту на валюту, що позначається на курсі долара. Завдяки високій пропозиції валюти в Україні ринок продовжує демонструвати тенденцію до зниження.

Водночас громадяни очікують суттєвих коливань курсу залежно від результатів переговорів між Україною та Росією. Про те, як зміниться курс долара у разі перемир’я чи припинення бойових дій, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков, пише Новини.LIVE.

Станом на 20 серпня 2025 року Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,35 грн/дол. Експерт радить українцям не розраховувати на різке здешевлення долара у разі оголошення перемир’я, адже для зміцнення гривні відсутні об’єктивні економічні підстави. Позаяк зовнішньополітичні чинники можуть впливати на курс, очікувані зміни навряд чи будуть значними.

"Якщо до країни надійдуть значні інвестиції з-за кордону – американські, європейські або арабські – для відновлення інфраструктури, це може відобразитися на курсі долара. Також вплив матиме продовження західної фінансової допомоги для покриття бюджетного дефіциту після війни. Але самі переговори без конкретних економічних кроків не формують динаміку курсу", – пояснив Олексій Плотніков.

Іншими словами, ключовими факторами для стабільності гривні будуть не сам факт припинення бойових дій, а подальше фінансування державного бюджету міжнародними партнерами, баланс між попитом і пропозицією на валютному ринку, темпи економічного зростання та початок масштабної відбудови країни.

Експерт впевнений: навіть за умови повного перемир’я гривня продовжить знецінюватися щодо долара у другій половині 2025 року. Завершення війни не забезпечить зміцнення національної валюти, але допоможе уповільнити темпи її девальвації.

Коли вигідно купувати долари

Журналістка Новини.LIVE дізналася у фінансового стратега Віктора Чумака, як планувати заощадження в іноземній валюті, щоб не доводилося терміново обмінювати гривні через брак коштів до зарплати. За його словами, валюту слід купувати обдумано, без спонтанних дій на вигідний курс.

"Нестримана купівля доларів чи євро через вигідний курс часто дає зворотний ефект. Людина змушена обмінювати валюту через брак власних коштів, у результаті втрачає на різниці курсів та комісіях", — пояснив Чумак.

Фахівець радить обмінювати гроші одразу після отримання зарплати – це допомагає виробити фінансову дисципліну та зменшує спокусу витратити гривні на дрібниці. Водночас важливо мати "фінансову подушку" на 2–3 тижні, яка стане в нагоді у випадку затримки доходів або непередбачених витрат.

