Банки готуються до значних змін курсу долара: що чекає українців найближчим часом

В українських банках прогнозують значне коливання готівкового курсу долара. Очікується, що в період з 11 по 17 серпня ціни на валюту будуть коливатися в діапазоні від 41,65 до 42,2 гривень за долар. Для порівняння, ввечері 8 серпня долар купували приблизно по 41,25 грн, а продавали – по 41,7 грн.

Тож можливе подорожчання валюти як при купівлі, так і при продажу. Схожі коливання курсу очікуються і в обмінних пунктах. Як повідомив OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків і інвестицій Глобус Банку Тарас Лєсовий, курс долара в обмінниках також залишатиметься в межах 41,65–42,2 грн.

Ввечері 8 серпня середній курс там становив приблизно 41,01 грн за купівлею та 41,56 грн за продажем. Водночас наголошується, що тижневі коливання курсу не перевищуватимуть 1-1,5%. Різниця між цінами купівлі і продажу становитиме до 0,5–0,6 грн у банках і до 0,6–1 грн у обмінниках.

"Валютний ринок працюватиме за літніми правилами без значних змін: ймовірно, поточні коливання будуть схожі на ті, що спостерігалися в останні кілька тижнів. Загалом ринок залишається досить стабільним", – пояснив банкір ситуацію на ринку.

Він також наголосив, що курс долара буде залежати як від дій регулятора, так і від поточної ситуації на ринку. Існує ймовірність значного збільшення пропозиції валюти.

"Напередодні жнив агрохолдинги можуть продати надлишок валюти, що допоможе зменшити розрив між попитом і пропозицією. Таким чином, баланс між ними може бути відновлений", – підсумував Лєсовий.

