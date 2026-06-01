Перерахунок пенсій у червні: хто отримає доплату

Частина українських пенсіонерів уже в червні 2026 року отримає підвищені виплати після автоматичного перерахунку пенсій. Йдеться про громадян, які після виходу на пенсію продовжили працювати та накопичили додатковий страховий стаж.

Про це повідомляє YouTube-канал "Народна думка". Пенсійний фонд України проводить перерахунок автоматично, без звернення пенсіонерів. Водночас фактичні виплати надходять із затримкою, оскільки дані про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) від роботодавців формуються та передаються не одразу.

Хто має право на підвищення у червні 2026

На автоматичний перерахунок можуть розраховувати пенсіонери, які:

після виходу на пенсію продовжили офіційно працювати;

накопичили щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу;

за яких роботодавці сплачували ЄСВ.

У ПФУ зазначають, що при перерахунку враховується як додатковий стаж, так і заробітна плата, отримана після призначення пенсії.

Чому частина пенсіонерів отримає доплату одразу за кілька місяців

Фактичний перерахунок пенсій починає діяти з квітня 2026 року, однак через затримки у звітності роботодавців оновлені виплати надходять лише в червні.

У результаті пенсіонери отримують не лише підвищену пенсію за червень, а й доплати за квітень і травень. Через це разова виплата може сягати близько 1200 грн і більше — залежно від індивідуального розміру пенсії та стажу. Надалі підвищення виплачуватиметься щомісяця.

Від чого залежить розмір надбавки

Сума доплати визначається індивідуально та залежить від:

страхового стажу;

рівня заробітної плати;

розміру вже призначеної пенсії.

Тому для різних пенсіонерів підвищення може суттєво відрізнятися.

Важливий нюанс щодо строків

Якщо 24 місяці додаткового стажу були набрані після 1 березня 2026 року, автоматичний перерахунок у поточному періоді може не відбутися. У такому разі пенсіонер має право самостійно звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

Що це означає для працюючих пенсіонерів

Ці зміни особливо важливі для тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. Офіційне працевлаштування та сплата ЄСВ напряму впливають як на розмір майбутніх виплат, так і на можливість їх подальшого перерахунку.

