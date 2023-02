Чому не можна заправляти ліжко одразу після сну

З дитинства нас привчали до порядку, до того, що ліжко треба заправляти, як тільки прокинувся. Адже спальня, де ліжко схоже на купу білизни, виглядає неохайно та неакуратно. Але спеціалісти наполягають на тому, що одразу заправляти ліжко не потрібно.

Головна причина, через яку не можна відразу заправляти ліжко, полягає в тому, що в меблів і ліжку містяться дрібні кліщі, які невидимі оку. Незважаючи на те, що кліщі не кусаються та не переносять інфекції, вони можуть призвести до інших проблем зі здоров'ям, повідомляє And So To Bed.

Під час сну люди часто пітніють і зволожують простирадла, тим самим створюють сприятливі умови для розмноження цих паразитів. Якщо відразу встати та заправити ліжко, то для кліщів створюється справжній рай.

Застелена постіль є будинком для пилових кліщів, які живляться відмерлими частинками шкіри. Самі кліщі (дерматофіти) є нешкідливими для людини, але їх екскременти можуть спровокувати розвиток алергії, дерматиту, риніту, кон'юнктивіту, а також призвести до безсоння та лихоманки.

У кожному ліжку живе понад 1,5 мільйона кліщів, які завдають шкоди здоров'ю кожної людини.

Щоб ліжко не було ідеальним розсадником для розмноження небезпечних організмів, необхідно знати, як правильно заправляти ліжко.

Пилові кліщі, що мешкають у ліжку, не можуть терпіти три речі:

прямі промені сонячного світла;

свіже повітря;

сухість.

Пилосос або витрушування постільної білизни не допоможе позбутися пилових кліщів. Діючим методом є видалення шкідників шляхом прання постільної білизни та сушіння її на свіжому повітрі. Оскільки не всі можуть прати білизну щодня, необхідно зробити все можливе, щоб завадити кліщам розмножуватися.

Правила, які допоможуть запобігти розмноженню пилових кліщів у ліжку:

після пробудження залишити ковдру відкинутою і дати можливість ліжку просохнути;

відкрити штори або жалюзі, щоб сонячне світло потрапляло на постіль;

провітрити кімнату;

ні в якому разі не їсти в ліжку, адже в крихтах можуть з'явитися мікроорганізми та пліснява;

регулярно прати та міняти постільну білизну, ковдри та подушки.

Можна залишити не заправлене ліжко на весь день і заправити його після повернення додому після роботи. Тим, хто звик одразу заправляти ліжко, необхідно посипати матрац содою та пилососити його. Цю процедуру бажано проводити кілька разів на рік, так можна тимчасово позбутися пилових кліщів.

Літні люди часто вивішували влітку на вулицю сушити подушки, матраци та ковдри, адже такий спосіб дозволяє позбутися грибків та пилових кліщів. Робити таку сушку постільної необхідно якнайчастіше. Тим, хто не може це зробити, потрібно щодня провітрювати спальне місце.

