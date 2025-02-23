Чому покупка ETH Bybit може змінити крипторинок?

Останнє зростання вартості ефіру (ETH) пов’язане з тим, що криптовалютна біржа Bybit перемістила 100 мільйонів USDT, частину яких витратила на придбання ETH. Це стало відомо після того, як Bybit постраждала від хакерської атаки, унаслідок якої було втрачено близько 1,5 мільярда доларів у криптоактивах. За даними Arkham Intelligence, приблизно 101 мільйон доларів було використано для позабіржевої покупки 36 900 ETH, а потім переведено на внутрішні гаманці біржі.

Ця ситуація має серйозні наслідки для криптоспільноти. По-перше, настільки масштабні закупівлі створюють додатковий попит, що може сприяти подальшому зростанню курсу ETH. Це особливо важливо для інвесторів, які розглядають ефір як довгостроковий актив. По-друге, цей випадок підкреслює прозорість блокчейну: основні криптобіржі та аналітичні платформи ретельно відстежують рух підозрілих коштів і блокують їхнє використання на централізованих платформах.

Генеральний директор Bybit Бен Чжоу запевнив користувачів, що фінансова стабільність біржі залишається на високому рівні. Він зазначив, що компанія володіє значними резервами, включаючи холодні гаманці з активами на понад 3 мільярди USDT. Це допомогло знизити панічні настрої серед трейдерів і зберегти довіру користувачів до платформи.

Попри запевнення керівництва, ситуація навколо викрадених коштів залишається невизначеною. Оскільки хакерські активи активно відстежуються, їх використання на централізованих біржах фактично неможливе. Це може призвести до подальшого скорочення пропозиції ETH на ринку, що потенційно підтримає його зростання у коротко- та середньостроковій перспективі. Деякі аналітики вважають, що значна кількість ефіру, що опинилася поза активним обігом, може створити ефект штучного дефіциту, що ще більше посилить ріст ціни активу.

Крім того, ринок уважно спостерігає за діями Bybit після атаки. Той факт, що біржа продовжує активно купувати ETH, свідчить про її впевненість у майбутньому криптовалюти. Це може посприяти відновленню довіри не лише до платформи, а й до ринку в цілому, що важливо на фоні останніх випадків атак та зломів. Інвестори уважно аналізують, чи стане цей прецедент каталізатором для нових змін у регуляторних підходах до безпеки криптовалютних бірж.

За останню добу курс ETH зріс на 2,3%, тоді як індекс CoinDesk 20 показав зростання лише на 0,76%. Це свідчить про те, що навіть після серйозних потрясінь ринок залишається стійким, а великі гравці продовжують використовувати можливості для стратегічних інвестицій. Очевидно, що ситуація з Bybit стане ще одним тестом для криптоіндустрії, демонструючи, як гравці ринку реагують на кризи та які механізми захисту стають критично важливими для збереження довіри користувачів.

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