Покоління Z обирає свободу: чому понад 50% молодих спеціалістів не приймають робочі умови

Все більше молодих спеціалістів ігнорують вакансії, де роботодавці не вказують рівень оплати. Для покоління Z прозорість у питаннях зарплати стала вирішальним фактором при виборі місця роботи.

Про це пише New York Post. Молоді спеціалісти не надсилають резюме на вакансії, де не зазначено навіть приблизний рівень зарплати.

Згідно зі звітом компанії EduBirdie, 58% представників покоління Z відмовляються подавати заявки на роботу, якщо інформація про можливий дохід відсутня. Дослідження свідчать, що для зумерів фінансова складова пов’язана з особистим і професійним задоволенням сильніше, ніж для попередніх поколінь.

Для багатьох з них робота – це не стільки самореалізація, скільки можливість заробити гроші, які дозволяють купувати потрібні речі та отримувати досвід, що приносить задоволення, – пояснив для Newsweek викладач фінансової грамотності з Університету Теннессі Мартін Алекс Бін.

Читайте також: Хто отримує більше: сфери, де українцям різко підняли зарплати

Водночас відсутність інформації про зарплату у вакансії не завжди свідчить про недобросовісність роботодавця. Багато компаній приховують рівень доходу через побоювання реакції колег чи конкурентів. Проте, на думку Мартіна Біна, настав час переглянути такий підхід.

"Що важливіше, у найближчі роки це питання стосуватиметься не лише покоління Z, адже все більше співробітників різних вікових груп прагнуть прозорості щодо зарплати через інфляційний тиск", – зазначив він.

Опитування серед 2000 респондентів віком 18–27 років показало, що 71% молодих працівників вважають, що зарплату потрібно обговорювати відкрито в офісі.

Покоління Z спостерігало, як попередні покоління стикалися з невиконаними обіцянками та мали вдячно приймати навіть мінімальні умови роботи. Коли очікування від позиції перевищують оплату, кандидати хочуть і заслуговують на прозору інформацію ще на етапі відбору. "Робоча сила змінилася, і компанії, які не адаптуються, ризикують втратити ціле покоління талановитих фахівців", – пояснив HR-експерт Брайан Дрісколл у коментарі для Newsweek.

Читайте також: Зарплати зростають, але не для всіх: кому чекати надбавок у 2025 році

Згідно з дослідженням, 58% представників покоління Z вважають прийнятним річний дохід у межах 50 000–100 000 доларів, тоді як кожен четвертий вказав 100 000–200 000 доларів як бажаний рівень заробітку.

Варто зазначити, що йдеться про очікування молоді у США. В Україні також прагнуть гідної оплати праці, проте розмір бажаної зарплати значно відрізняється залежно від галузі, досвіду та регіону.

HR-експерт Брайан Дрісколл попередив, що роботодавці, які не вказують рівень зарплати у вакансіях, ризикують отримати менше відгуків від кандидатів.

"Іронія полягає в тому, що компанії прагнуть залучити найкращі таланти, але багато з них досі очікують, що кандидати подаватимуть заявки всліпу, не знаючи, чи вистачить зарплати на життя, не кажучи вже про відповідність галузевим стандартам і вимогам посади. І щоб було зрозуміло, це не проблема покоління Z – це просто погана бізнес-стратегія", – пояснив він.

Раніше ми розповідали, чому роботодавці готові піднімати зарплати та все одно не можуть знайти людей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!