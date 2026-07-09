Півгодини і готово: швидкий рецепт ароматного абрикосового варення на зиму

Абрикосове варення — одна з найулюбленіших літніх заготовок, яка взимку нагадує про сонячний сезон. Воно виходить густим, із красивим бурштиновим відтінком і насиченим ароматом стиглих фруктів. Секрет рецепта — у кількох нетривалих етапах варіння, завдяки яким половинки абрикосів зберігають форму, а сироп стає прозорим і тягучим.

Таке варення чудово смакує до чаю, млинців, сирників або домашньої випічки.Рецепт опублікувала Gospodynka.

Інгредієнти

абрикоси — 1 кг;

цукор — 750 г;

лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки.

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Спосіб приготування

Спочатку ретельно вимийте абрикоси, розділіть їх навпіл і видаліть кісточки. Перекладіть плоди в каструлю, засипте цукром і залиште приблизно на 10–15 хвилин, щоб вони пустили сік. Після цього поставте каструлю на невеликий вогонь, доведіть масу до кипіння, додайте лимонну кислоту та варіть близько п'яти хвилин. Зніміть варення з плити й дайте йому повністю охолонути. Повторіть цей процес ще двічі: щоразу доводьте варення до кипіння, проварюйте 5 хвилин і залишайте охолоджуватися. Саме така технологія допомагає зберегти цілі шматочки фруктів і зробити сироп густим. Після третього кипіння одразу розлийте гаряче варення у заздалегідь стерилізовані банки та герметично закрийте кришками. У результаті ви отримаєте ароматне абрикосове варення з цілими половинками плодів і прозорим густим сиропом, яке чудово зберігатиметься до зими та стане смачним доповненням до домашніх десертів.

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