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Півгодини і готово: швидкий рецепт ароматного абрикосового варення на зиму

Ціхоцька Марія

Півгодини і готово: швидкий рецепт ароматного абрикосового варення на зиму
Секрет рецепта — у кількох нетривалих етапах варіння. Джерело: getty images

Абрикосове варення — одна з найулюбленіших літніх заготовок, яка взимку нагадує про сонячний сезон. Воно виходить густим, із красивим бурштиновим відтінком і насиченим ароматом стиглих фруктів. Секрет рецепта — у кількох нетривалих етапах варіння, завдяки яким половинки абрикосів зберігають форму, а сироп стає прозорим і тягучим.

Таке варення чудово смакує до чаю, млинців, сирників або домашньої випічки.Рецепт опублікувала Gospodynka.

Інгредієнти

  • абрикоси — 1 кг;
  • цукор — 750 г;
  • лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки.

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Спосіб приготування

  1. Спочатку ретельно вимийте абрикоси, розділіть їх навпіл і видаліть кісточки. Перекладіть плоди в каструлю, засипте цукром і залиште приблизно на 10–15 хвилин, щоб вони пустили сік.
  2. Після цього поставте каструлю на невеликий вогонь, доведіть масу до кипіння, додайте лимонну кислоту та варіть близько п'яти хвилин. Зніміть варення з плити й дайте йому повністю охолонути.
  3. Повторіть цей процес ще двічі: щоразу доводьте варення до кипіння, проварюйте 5 хвилин і залишайте охолоджуватися. Саме така технологія допомагає зберегти цілі шматочки фруктів і зробити сироп густим.
  4. Після третього кипіння одразу розлийте гаряче варення у заздалегідь стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.
  5. У результаті ви отримаєте ароматне абрикосове варення з цілими половинками плодів і прозорим густим сиропом, яке чудово зберігатиметься до зими та стане смачним доповненням до домашніх десертів.

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