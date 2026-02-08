Корисно під час блекаутів: чим освітлювати квартиру у період тривалих відключень світла

Тривалі відключення електроенергії роблять питання освітлення одним із найактуальніших в умовах війни. Без світла навіть прості побутові справи стають складними. На щастя, існує безліч варіантів — від готових пристроїв до саморобних рішень — які дозволяють забезпечити освітлення без подачі струму.

OBOZ.UA зібрав повний перелік найефективніших і найбезпечніших способів. Однак важливо пам’ятати: будь-який метод з відкритим вогнем є потенційно небезпечним. Використовуйте його лише за відсутності альтернативи, ніколи не залишайте без нагляду, гасіть полум’я перед сном або виходом із кімнати та забезпечуйте вентиляцію приміщення.

Найкращі способи освітлення під час відключень

Лампи для читання на батарейках або акумуляторах Настільні лампи, моделі на прищіпках або гнучкі ліхтарики з USB-зарядкою споживають мінімум енергії. Вони ідеально підходять для локального освітлення: читання, письма, приготування їжі. Заряджаються від повербанка або розетки, коли є світло. Один заряд триває 8–20 годин. LED-гірлянди на батарейках Один із найпопулярніших і найекономніших способів створити фонове освітлення. Гірлянди споживають дуже мало енергії — комплект батарейок може працювати кілька діб. Розвісьте їх під стелею, вздовж карнизів, на полицях або меблях — отримаєте м’яке розсіяне світло для пересування квартирою. Свічки Найпростіший і найдоступніший варіант. Продаються в будь-якому супермаркеті. Використовуйте тільки в стійких підсвічниках, тримайте подалі від дітей, тварин, штор і паперу. Обов’язково гасіть перед сном або виходом із кімнати. Для безпеки краще обирати свічки в скляних або металевих контейнерах. Воскові олівці Звичайні воскові олівці (які часто лежать без діла) працюють як міні-свічки. Не знімайте паперову обгортку — вона допомагає олівцю тримати форму і не прогоряти занадто швидко. Встановіть у високий підсвічник і підпаліть верхівку. Якщо віск не запалюється — відламайте кінчик і підпаліть папір. Саморобна олійна лампа З підручних засобів: скляна банка, жорсткий металевий дріт (наприклад, з вішалки), бавовняна мотузка або гніт. Скрутіть дріт у спіраль, обмотайте гнітом.

Помістіть у банку з 2–3 см рослинної олії (можна використати олію з банки сардин).

Кінчик гніту повинен виступати на 0,5 см. Це дає м’яке стабільне світло, але використовувати лише за крайньої потреби та під постійним наглядом. Хімічні світлові палички (світлячки) Активуються натисканням або струшуванням, дають слабке, але стабільне світло 6–12 годин. Не потребують батарейок, абсолютно безпечні (немає вогню). Зручно пересуватися по дому, ставити в кімнатах як нічник або позначати сходи/двері. Павербанки з вбудованим ліхтариком Більшість сучасних повербанків мають потужний LED-ліхтар. Вони економно витрачають заряд і дають яскраве світло. Додатково можна заряджати телефон або інші гаджети для екстрених дзвінків. Налобні ліхтарі Ідеальне рішення для блекауту. Освітлюють саме те, на що ви дивитеся, звільняють руки для будь-якої роботи. Сучасні моделі мають регульовану яскравість і працюють від акумулятора або батарейок 10–50 годин. Ліхтар із пляшки з водою Простий лайфхак: притуліть увімкнений ліхтарик (або телефон) до прозорої пляшки/каністри з водою. Вода заломлює промені й перетворює спрямований промінь на об’ємне світло, яке заповнює всю кімнату. Чим більша ємність — тим краще освітлення. Дзеркала для посилення світла Розташуйте дзеркало так, щоб воно відбивало та спрямовувало світло від ліхтаря чи лампи вглиб кімнати. Це значно збільшує освітленість без додаткових джерел. Аварійні гібридні лампочки Вкручуються в звичайний патрон. Заряджаються, коли є світло, і автоматично вмикаються при відключенні. Дають кілька годин освітлення. Зручний і безпечний варіант для постійного використання. Сонячні кемпінгові ліхтарі Найекологічніший спосіб. Заряджаються від сонця вдень, віддають світло вночі. Деякі моделі ще й заряджають гаджети. Потребують прямого сонячного світла, але ідеальні для тривалих відключень.

Правила безпеки при використанні будь-якого освітлення

Ніколи не залишайте відкритий вогонь (свічки, олійні лампи) без нагляду.

Ставте свічки тільки на негорючі поверхні, далеко від штор, меблів, паперу.

Забезпечуйте вентиляцію приміщення — відкритий вогонь спалює кисень і може виділяти чадний газ.

Тримайте дітей і тварин подалі від джерел вогню.

Якщо використовуєте сонячні ліхтарі — заряджайте їх удень біля вікна або на балконі.

У реаліях війни та частих блекаутів важливо мати кілька альтернативних джерел світла. Поєднання LED-гірлянд, налобного ліхтаря, хімічних паличок і простих свічок (з обов’язковим контролем) дозволить комфортно пережити будь-яке відключення.

