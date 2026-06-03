Допоможуть пережити спеку: названо топ якісних портативних кондиціонерів

З підвищенням літніх температур портативні кондиціонери стають одним із найзручніших способів охолодження приміщень без складного монтажу. Такі пристрої легко переміщати між кімнатами, а для роботи їм зазвичай потрібно лише виведення гарячого повітря через вікно.

Видання SlashGear проаналізувало відгуки експертів і користувачів та визначило чотири найкращі портативні кондиціонери для літа 2026 року. У 2026-му на ринку простежується перехід до більш енергоефективних моделей — із подвійними шлангами та інверторними компресорами, які забезпечують швидше й тихіше охолодження.

LG LP1419IVSM

LG LP1419IVSM вважається однією з найзбалансованіших моделей у своєму класі. Пристрій підходить для приміщень площею до 45 м² і належить до категорії 10 000 BTU (DOE).

Його ключова перевага — інверторний компресор, який не працює за принципом постійних вмикань і вимикань, а плавно регулює потужність. Це знижує енергоспоживання та рівень шуму, особливо при підтриманні стабільної температури.

Користувачі відзначають тиху роботу (приблизно 44 дБ на низьких режимах), простий монтаж і стабільну продуктивність навіть за тривалого використання. Модель часто обирають для спалень і домашніх офісів.

Midea Duo MAP14S1TBL

Midea Duo MAP14S1TBL вирізняється двоканальною системою повітряного потоку. Така конструкція дозволяє ефективніше організовувати циркуляцію повітря та пришвидшує охолодження приміщення.

Пристрій розрахований приблизно на площу до 50 м² і забезпечує високу потужність охолодження. Додатково підтримує керування через Wi-Fi, що дозволяє контролювати роботу зі смартфона.

Whynter ARC-1230WN

Whynter ARC-1230WN — потужна модель для великих приміщень до 56 м². Вона також використовує двошлангову систему, що підвищує ефективність у порівнянні з класичними одноканальними рішеннями.

Кондиціонер підтримує Wi-Fi-керування та сумісний із голосовими асистентами на кшталт Alexa і Google Home. Серед мінусів зазвичай називають значну вагу — близько 30 кг, через що його не дуже зручно переміщати.

У тестуваннях модель неодноразово входила до числа лідерів завдяки високій продуктивності, стабільній роботі та хорошій енергоефективності.

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Dreo AC515S

Dreo AC515S — більш доступний варіант для приміщень до 32 м². За потужністю він поступається дорожчим моделям, але виграє у вартості та простоті використання.

Пристрій підтримує охолодження, вентиляцію та осушення повітря, а також керування через мобільний застосунок. Його часто рекомендують для спалень, невеликих квартир або кабінетів, де важливі тиша та економічність.

Експерти сходяться на думці, що найефективніші портативні кондиціонери 2026 року — це моделі з інверторними компресорами та двоконтурною системою повітря. Вони швидше охолоджують приміщення, працюють тихіше та споживають менше електроенергії порівняно з класичними одношланговими пристроями.

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