Пожежа на швейній фабриці у Бангладеш: щонайменше 16 людей загинуло, є поранені (фото)

У столиці Бангладеш, Дацці, сталася масштабна пожежа на швейній фабриці та хімічному складі. Унаслідок цього загинули щонайменше 16 людей.

Інцидент стався у вівторок у районі Мірпур. За попередніми даними, займання виникло на третьому поверсі семиповерхової будівлі, де розташовувалася швейна фабрика. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на управління пожежної служби та цивільної оборони Бангладеш.

Представник пожежної служби Талха бін Джашим повідомив, що рятувальникам вдалося витягнути тіла загиблих. Є також постраждалі, які отримали опіки та травми. Пожежу вже локалізовано, проте рятувальні роботи тривають.

Бангладеш — друга у світі країна за обсягами виробництва одягу після Китаю. У цій сфері працюють близько 4 мільйонів людей, переважно жінки. Галузь щороку приносить державі близько 40 мільярдів доларів від експорту, головним чином до США та Європи. Водночас вона має тривалу історію промислових катастроф і пожеж, які часто пов’язують із порушенням будівельних норм та відсутністю належного контролю безпеки.

