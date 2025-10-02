Обвал церкви в Ефіопії: загинуло щонайменше 30 людей, 200 отримали поранення (фото, відео)

В Ефіопії сталася трагедія: щонайменше 30 людей загинули, а понад 200 зазнали поранень унаслідок обвалу риштувань у церкві під час релігійного свята. Інцидент стався в церкві Ареті Маріам у районі Менджар Шекнора, розташованому за 70 кілометрів від столиці Аддис-Абеби. З

Про це повідомляє BBC. За словами інспектора поліції Ахмеда Гебеєху, на святкову службу зібралися тисячі людей, коли на них раптово впали будівельні конструкції.

Вік загиблих коливається від 25 до 80 років, проте влада не виключає, що кількість жертв може зрости, адже під завалами все ще залишаються люди. Рятувальні роботи тривають, а частину тяжкопоранених уже доправили до столичних лікарень.

Очевидці розповідають, що все сталося несподівано, а серед присутніх паніка змусила людей кидатися врізнобіч, рятуючи життя.

Уряд Ефіопії висловив глибокі співчуття родинам загиблих і наголосив на необхідності суворого дотримання правил безпеки під час будівництва. Водночас зазначається, що в країні норми охорони праці часто ігноруються, через що подібні обвали трапляються доволі часто.

