Правильно розташуйте меблі та уникайте протягів: Ефективні способи збереження тепла вдома

У неділю, 22 жовтня, російські окупаційні війська атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на сході України, і є велика ймовірність, що ці напади можуть продовжитися.

Читайте також: П'ять порад, як обмежити втрату тепла у будинку та квартирі

Тому важливо, щоб українці були готові підвищувати температуру в своїх помешканнях для забезпечення комфорту та збереження тепла. Щоб це зробити, ось кілька порад від "Апостроф".

Використовуйте природне освітлення: Відкрийте всі штори та жалюзі, щоб використовувати максимально можливу кількість сонячного світла. Це допоможе зберегти тепло в приміщенні і піднесе ваш настрій завдяки додатковому сонячному світлу. Правильно розмістіть меблі: Для максимальної ефективності опалення переконайтеся, що радіатори не прикриті меблями, такими як дивани. Уникайте розміщення крісел надто близько до батарей. Якщо ви забезпечите вільний доступ до радіаторів, тепло від центрального опалення буде рівномірно розподілятися по всьому приміщенню. Ефективно використовуйте пару від душу: Цей метод може бути досить ефективним, особливо якщо ви живете один чи з партнером. Просто залиште двері ванної кімнати відчиненими під час душу. Пара та тепло зігріють решту вашого житла, забезпечуючи ефективний розподіл тепла. Помістіть штори за радіаторами: Уникайте закривати батареї шторами, оскільки тепло буде спрямоване не в приміщення, а до вікон. Замість цього розмістіть штори за радіаторами, щоб забезпечити ефективний розподіл тепла всередині кімнати. Уникайте протягів: Будь-які незакриті місця можуть спричинити потрапляння холодного повітря і втрату тепла, що надзвичайно важливо в умовах холоду. Щоб уникнути цього, розгляньте можливість придбання засобів для боротьби з протягами, які допоможуть зберегти тепло у приміщенні, навіть якщо це будуть перепрофільовані предмети, такі як подушки чи ковдри.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!