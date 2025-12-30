Уряд анонсував безкоштовне харчування для школярів з 2026 року: подробиці

З вересня 2026 року всі школярі в Україні будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у навчальних закладах. На стартовий етап реалізації цієї ініціативи уряд уже передбачив майже 6 мільярдів гривень.

Про це 29 грудня повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі. Під час засідання Кабінету міністрів було ухвалено рішення спрямувати громадам 5,9 мільярда гривень субвенції. Ці кошти підуть на фінансування першого етапу програми безкоштовного харчування для школярів у 2026 році. Загалом у Державному бюджеті на 2026 рік на реалізацію цієї ініціативи закладено 14,4 мільярда гривень.

Юлія Свириденко також наголосила, що окремо передбачено фінансування на оновлення та модернізацію шкільних харчоблоків. За її словами, держава прагне забезпечити не лише безоплатні, а й якісні та безпечні обіди для дітей.

Варто зазначити, що програма безкоштовного харчування поступово розширюється вже зараз. Із початку 2025 року вона діє для учнів початкових класів по всій країні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати також школярі 1–11 класів у прифронтових громадах.

Ще в серпні 2025 року прем’єр-міністерка заявляла про намір зробити шкільне харчування безкоштовним для всіх учнів у 2026 році. Втім, на той момент деталі фінансування проєкту не розкривалися. Тепер уряд офіційно підтвердив як строки впровадження, так і необхідні бюджетні ресурси.

