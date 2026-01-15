Уряд змінив правила комендантської години на тлі сильних морозів: як працюватиме

В Україні планують оновити підходи до дії комендантської години на період сильних морозів. Глава держави зазначив, що дав доручення уряду підготувати зміни до правил комендантської години з урахуванням надзвичайно холодних погодних умов.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, громадяни повинні мати якомога більше можливостей користуватися Пунктами Незламності, а бізнес — планувати свою роботу, зважаючи на стан енергетичної системи.

Окремо президент наголосив, що в Києві необхідно збільшити кількість Пунктів Незламності, а також перевірити ті, що вже працюють, на їхню готовність та ефективність.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що очікує від Міністерства освіти і науки разом із місцевою владою пропозицій щодо організації навчального процесу в умовах надзвичайної ситуації.

Президент підкреслив, що нині особливо важлива злагоджена та скоординована робота державних органів, бізнесу й органів місцевого самоврядування на всіх рівнях.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити власникам електрокарів і період вимкнення світла.

