Уряд скасовує відстрочку студентів з 25 років: подробиці

В Україні планують суттєво обмежити можливість отримання відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків, які намагаються уникнути служби через вступ до закладів освіти. Зокрема, чоловіки від 25 років більше не зможуть використовувати навчання в університетах чи коледжах як підставу для відтермінування призову.

Про підготовку відповідних змін у законодавстві повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Про це передає портал LIGA.

Кого торкнуться зміни та чому їх впроваджують

Законопроєкт №13634 (та його альтернатива) вже готується до другого читання. Головна мета — усунути формальні лазівки для ухилення від мобілізації. Як наголошує Бабак, це питання виживання країни в умовах війни.

Нові правила зачеплять широке коло осіб:

вступників до закладів вищої та професійної освіти;

магістрантів і аспірантів;

тих, хто бере академічну відпустку.

Навчання більше не буде автоматичним "щитом" від фронту. Право на освіту зберігається — кожен може вчитися, але це не звільнятиме від військового обов’язку.

Сергій Бабак навів приклад з аспірантурою: до повномасштабного вторгнення рф щороку на цей рівень вступало лише близько 500 чоловіків. У 2024 році цифра зросла до 90 тисяч — очевидно, більшість використовувала навчання як спосіб отримати відстрочку.

Держава вже почала діяти: вступні випробування ускладнили, і кількість охочих різко зменшилася.

