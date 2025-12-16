Уряд ухвалив нові вимоги до страхового стажу: що змінилось

В Україні можливість вийти на пенсію за віком визначається не лише датою народження, а й кількістю років страхового стажу. У 2026 році ці вимоги знову будуть підвищені.

У Пенсійному фонді пояснили, скільки років стажу необхідно мати для оформлення пенсії у 60, 63 або 65 років, а також які правила застосовуються до тих, хто досяг пенсійного віку ще у 2025 році.

Законодавство передбачає кілька варіантів пенсійного віку — 60, 63 або 65 років. Який саме вік застосовується, напряму залежить від накопиченого страхового стажу на момент досягнення відповідної вікової межі.

Ключовим є те, що норма страхового стажу визначається датою досягнення людиною певного віку, а не роком подання заяви на призначення пенсії. Саме на цю дату і застосовуються чинні вимоги закону.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2026 році для призначення пенсії за віком встановлено такі мінімальні показники страхового стажу:

– для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу; – для оформлення пенсії у 63 роки — не менше 23 років страхового стажу; – для отримання пенсії у 65 років достатньо 15 років стажу.

Окремо наголошується на важливому нюансі. Якщо людина досягла 60, 63 або 65 років ще у 2025 році, але звертається за призначенням пенсії вже у 2026-му, для неї діятимуть попередні, менш суворі вимоги до стажу. У такому разі потрібно мати:

– 32 роки стажу для виходу на пенсію у 60 років; – 22 роки — для пенсії у 63 роки; – 15 років — для оформлення пенсії у 65 років.

Таким чином, вирішальним фактором є не дата подання документів, а момент досягнення пенсійного віку, адже саме він визначає, які вимоги до страхового стажу будуть застосовані.

