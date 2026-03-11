Подолають понад 500 тисяч кілометрів: названо топ якісних моделей авто з пробігом

Надійність автомобіля залишається одним із головних факторів для покупців, особливо коли йдеться про машини з пробігом. Люди, які шукають транспорт на довгі роки, зазвичай звертають увагу на моделі з перевіреною репутацією, простими та витривалими двигунами.

Журналісти італійського видання Everyeye склали перелік доступних уживаних автомобілів, які здатні подолати до 500 тисяч кілометрів без серйозних технічних проблем. Про це повідомляє портал mmr.net.ua.

До рейтингу увійшли японські та європейські моделі вартістю приблизно до 20 тисяч євро. Вони відомі своєю довговічністю, відносно простою конструкцією та невисокими витратами на обслуговування, що робить їх популярними серед водіїв, які шукають максимально надійний транспорт.

Toyota Corolla E210

Першу позицію в списку посідає останнє покоління Corolla. Особливо добре фахівці оцінюють гібридну версію з 1,8-літровим двигуном потужністю 122 кінські сили. Експерти зазначають, що навіть автомобілі з пробігом понад 100 тисяч кілометрів можуть без серйозних несправностей проїхати ще щонайменше 200 тисяч кілометрів.

Mercedes-Benz E-Class W212

До переліку також потрапив популярний бізнес-седан, зокрема у кузові W212 або ранніх версіях W213. Ці автомобілі відомі високою якістю складання та надійними дизельними двигунами. Для таких моделей пробіг у межах 150–200 тисяч кілометрів часто вважається лише початком активної експлуатації.

Honda Civic

Десяте покоління Civic здобуло репутацію одного з найнадійніших компактних автомобілів. На європейському ринку особливо цінують версію з дизельним двигуном об’ємом 1,6 літра, який поєднує хорошу динаміку, економне споживання пального та тривалий ресурс.

Toyota Prius Prius

Уже багато років асоціюється з витривалими гібридними автомобілями та активно використовується у службах таксі. Моделі третього та четвертого поколінь із 1,8-літровим двигуном здатні без значних проблем проходити 500–700 тисяч кілометрів, зберігаючи при цьому дуже низьку витрату пального — приблизно 4 літри на 100 кілометрів.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Volkswagen Passat і Škoda Octavia

Завершують список дві популярні моделі концерну Volkswagen Group. Passat і Octavia з дизельним двигуном 2.0 TDI давно зарекомендували себе як надійні автомобілі. За умови регулярного технічного обслуговування вони здатні долати понад 500 тисяч кілометрів.

На думку італійських експертів, ці машини поєднують перевірені двигуни, відносно просту інженерію та хорошу ремонтопридатність. Саме тому вони залишаються одними з найкращих варіантів на вторинному ринку для тих, хто хоче придбати максимально довговічний автомобіль.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!