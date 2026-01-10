За яких умов пенсіонерам доведеться платити за проїзд у громадському транспорті

У низці регіонів України ухвалили рішення змінити умови пільгового проїзду для пенсіонерів. Частина маршрутів більше не надаватиме можливість безкоштовних поїздок. Такі кроки пояснюють браком коштів у місцевих бюджетах та суттєвим зростанням витрат на утримання громадського транспорту.

Про це повідомляє ZN.UA. Найвідчутніші зміни торкнулися приватних автобусних маршрутів, які працюють без фінансової підтримки з бюджету.

Перевізники зазначають, що за відсутності компенсацій вони не можуть надалі перевозити пасажирів пільгових категорій без оплати. У результаті пенсіонерам на таких маршрутах доведеться купувати квитки на загальних підставах. У деяких громадах нові правила поширюються також на приміські напрямки, де вартість перевезень особливо висока.

Певні корективи вносять і в правила користування комунальним транспортом. Хоча трамваї та тролейбуси в більшості міст і надалі залишаються безкоштовними для пенсіонерів, окремі громади запроваджують додаткові умови. Зокрема, пільговий проїзд може діяти лише у непікові години або за умови наявності електронної картки мешканця громади.

Водночас місцева влада запевняє, що повного скасування пільг не планується. Соціально вразливі категорії населення збережуть право на безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, а для окремих груп розглядають можливість запровадження адресних компенсацій, щоб мінімізувати фінансове навантаження.

