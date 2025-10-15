Надбавки до виплат військових: скільки нараховуватимуть з 1 листопада

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань отримують грошове забезпечення двічі на місяць. Воно складається з основного окладу, різноманітних надбавок, а також матеріальної допомоги й компенсацій.

З 1 листопада 2025 року система виплат для захисників України залишиться стабільною, проте деякі категорії військових зможуть розраховувати на додаткові надбавки. Про це пише Новини.LIVE.

Згідно із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постановою Кабінету Міністрів № 704, грошове забезпечення включає посадовий оклад, оплату за військовим званням, надбавку за вислугу років, а також доплати за умови служби чи виконання особливих завдань. Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ наразі становить 20 100 гривень. Цей показник є базовим і не залежить від місця чи умов служби, але може зростати залежно від посади, звання, складності завдань і тривалості служби.

Відповідно до постанови Кабміну № 168, надбавки для військовослужбовців визначаються з урахуванням рівня ризику та участі у бойових діях. Так, 30 000 гривень на місяць отримують ті, хто виконує завдання за межами районів активних бойових дій, 50 000 — військові, які здійснюють управління підрозділами або координують дії військ, і 100 000 гривень — захисники, що безпосередньо беруть участь у боях або виконують особливо небезпечні операції. Додатково може нараховуватися накопичувальна премія у розмірі 70 000 гривень для тих, хто протягом 30 днів безперервно виконує завдання на передовій чи в тилу ворога.

У листопаді 2025 року військовослужбовці також можуть отримати одноразові виплати. Серед них — допомога на оздоровлення та матеріальна підтримка для вирішення побутових питань, кожна з яких дорівнює розміру основного грошового забезпечення. Після укладення першого контракту військовим виплачують від 24 000 гривень, а у випадку поранення чи звільнення зі служби — додаткову допомогу, розмір якої залежить від ступеня травм чи вислуги років.

Крім того, командування може призначати одноразові премії за особливі досягнення або виконання важливих бойових завдань. Таким чином, система грошового забезпечення у ЗСУ передбачає не лише стабільну базову оплату, а й можливість отримання суттєвих доплат і заохочень залежно від умов служби та внеску кожного військового.

