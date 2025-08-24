Проблеми при оформлені 'Пакунку школяра': найпоширеніші причини та як вирішити

У застосунку Дія з 18 серпня з’явилася можливість подати заявку на отримання послуги "Пакунок школяра". Батьки першокласників активно почали оформлення, однак багато хто зіткнувся з помилками, через які система відмовляє у подачі заявки.

Найчастіше повідомлення про помилку виникає через відсутність або некоректність даних у шкільному реєстрі. Якщо інформацію про дитину ще не внесли до системи АІКОМ-2 або допустили неточність у документах, Пенсійний фонд не може підтвердити дані й тому послуга в Дії недоступна. Про це пише fakty.

Сервіс працює за таким алгоритмом: спочатку школа вносить відомості про першокласників до бази МОН, після цього дані передаються до Пенсійного фонду, а вже звідти інтегруються у Дію. Відповідно, щоб виправити помилку, батькам потрібно звернутися до школи для перевірки та оновлення інформації. Після корекції вона автоматично синхронізується у всіх системах.

У Дії пояснюють, що наразі реєстр АІКОМ-2 заповнений приблизно наполовину, а заклади освіти мають завершити внесення даних до кінця серпня. Саме це й викликає затримки та помилки при оформленні.

Є й інші причини, чому послуга може бути недоступною. Наприклад, якщо один із батьків не має ID-картки чи біометричного паспорта, неможливо підписати заявку електронним підписом. У такому випадку допомогу можна оформити напряму в органах Пенсійного фонду з 19 серпня 2025 року.

Ще одне поширене питання стосується свідоцтва про народження: у деяких користувачів воно не відображається у застосунку. Це не є перешкодою для отримання послуги, оскільки наявність документа в Дії не вимагається для оформлення "Пакунка школяра".

