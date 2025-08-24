Проблемы при оформлении 'Упаковку школьника': самые распространенные причины и как решить

В приложении Действие с 18 августа появилась возможность подать заявку на получение услуги "Упаковка школьника". Родители первоклассников активно начали оформление, однако многие столкнулись с ошибками, из-за которых система отказывает в подаче заявки.

Чаще сообщение об ошибке возникает из-за отсутствия или некорректности данных в школьном реестре. Если информация о ребенке еще не была внесена в систему АИКОМ-2 или допущена неточность в документах, Пенсионный фонд не может подтвердить данные и поэтому услуга в Действии недоступна. Об этом пишет fakty.

Сервис работает по следующему алгоритму: сначала школа вносит сведения о первоклассниках в базу МОН, после этого данные передаются в Пенсионный фонд, а уже оттуда интегрируются в действие. Соответственно, чтобы исправить ошибку, родителям нужно обратиться в школу для проверки и обновления информации. После коррекции автоматически синхронизируется во всех системах.

В Действии объясняют, что реестр АИКОМ-2 заполнен примерно наполовину, а учебные заведения должны завершить внесение данных до конца августа. Именно это вызывает задержки и ошибки при оформлении.

Есть и другие причины, почему услуга может быть недоступна. Например, если у родителя нет ID-карты или биометрического паспорта, невозможно подписать заявку электронной подписью. В таком случае помощь можно оформить в органах Пенсионного фонда с 19 августа 2025 года.

Еще один часто задаваемый вопрос касается свидетельства о рождении: у некоторых пользователей он не отображается в приложении. Это не препятствует получению услуги, поскольку наличие документа в Действии не требуется для оформления "Упаковка школьника".

