Подовження відстрочок через Резерв+ чи ЦНАП: що зміниться з 1 листопада

З 1 листопада в Україні запрацює система автоматичного продовження відстрочок від мобілізації. Військовозобов’язані зможуть подавати документи як онлайн — через застосунок "Резерв+", так і особисто через ЦНАП.

Про це повідомив керівник цифрових проєктів Міністерства оборони Мстислав Банік в ефірі національного телемарафону, передає РБК-Україна.

Автоматичне продовження відстрочок

Банік нагадав, що в Україні воєнний стан подовжується кожні три місяці, і разом із цим автоматично спливають терміни дії більшості відстрочок. Тож раніше військовозобов’язаним доводилося подавати документи повторно.

Відтепер, починаючи з листопада, приблизно 600 тисяч громадян отримають продовження відстрочки без особистих звернень до ТЦК.

"Щоб зменшити черги й навантаження на територіальні центри, ми впроваджуємо автоматичне продовження відстрочок. Людям не потрібно нічого робити — система самостійно перевірятиме наявність підстав у державних реєстрах", — пояснив Банік.

Перевірка охоплює дані про кількість дітей, навчання, наукову діяльність та інші законні підстави. Якщо все підтверджено, сповіщення про продовження з’явиться безпосередньо у застосунку "Резерв+".

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Як оформити нову відстрочку

З 1 листопада подати документи можна буде двома способами:

Онлайн через "Резерв+" — тут уже доступно 9 основних категорій відстрочок, а найближчим часом стане доступно ще дві;

— тут уже доступно 9 основних категорій відстрочок, а найближчим часом стане доступно ще дві; Особисто через ЦНАП — якщо потрібно подати багато паперових документів або людина не користується застосунком.

Банік уточнив, що ЦНАП лише приймає документи та передає їх до ТЦК, а саме рішення ухвалює територіальний центр. Перевірити результат можна буде в "Резерв+" або безпосередньо у ЦНАП через 7 днів після подання.

Що робити тим, хто подав документи до 1 листопада

До кінця жовтня система ще працює у старому форматі, тож усі звернення опрацьовуються через ТЦК. З листопада документи також прийматимуть у будь-якому ЦНАП, незалежно від місця реєстрації.

Міноборони радить, за можливості, користуватися цифровими сервісами, щоб уникнути черг і отримати актуальний документ онлайн.

Чи можуть мобілізувати під час розгляду документів

На період розгляду заяви чинна відстрочка залишається дійсною.

"Якщо у людини відстрочка діє до 5 листопада, то її статус не змінюється. Усі правила залишаються такими самими, як і раніше", — уточнив Банік.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!