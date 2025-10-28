Продление отсрочок через Резерв+ или ЦНАП: что изменится с 1 ноября

С 1 ноября в Украине заработает система автоматического продления отсрочок от мобилизации. Военнообязанные смогут подавать документы как онлайн – через приложение "Резерв+", так и лично через ЦНАП.

Об этом сообщил руководитель цифровых проектов Министерства обороны Мстислав Баник в эфире национального телемарафона, передает РБК-Украина.

Автоматическое продление отсрочок

Баник напомнил, что в Украине военное положение продлевается каждые три месяца, и вместе с этим автоматически истекают сроки действия большинства отсрочок. Раньше военнообязанным приходилось подавать документы повторно.

Теперь, начиная с ноября, примерно 600 тысяч граждан получат продолжение отсрочки без личных обращений в ТЦК.

"Чтобы уменьшить очереди и нагрузку на территориальные центры, мы внедряем автоматическое продление отсрочок. Людям не нужно ничего делать - система будет самостоятельно проверять наличие оснований в государственных реестрах", - пояснил Баник.

Проверка охватывает данные о количестве детей, обучении, научной деятельности и других законных основаниях. Если все подтверждено, уведомление о продолжении появится непосредственно в приложении "Резерв+".

Как оформить новую отсрочку

С 1 ноября подать документы можно будет двумя способами:

Онлайн через "Резерв+" – здесь уже доступно 9 основных категорий отсрочок, а в ближайшее время станет доступно еще две;

– здесь уже доступно 9 основных категорий отсрочок, а в ближайшее время станет доступно еще две; Лично через ЦНАП – если нужно подать много бумажных документов или человек не пользуется приложением.

Баник уточнил, что ЦНАП только принимает документы и передает их в ТЦК, а именно решение принимает территориальный центр. Проверить результат можно будет в "Резерве+" или непосредственно в ЦНАП через 7 дней после подачи.

Что делать тем, кто подал документы до 1 ноября

До конца октября система еще работает в старом формате, поэтому все обращения прорабатываются через ТЦК. С ноября документы также будут приниматься в любом ЦНАПе независимо от места регистрации.

Минобороны советует по возможности пользоваться цифровыми сервисами, чтобы избежать очередей и получить актуальный документ онлайн.

Могут ли мобилизовать при рассмотрении документов

В период рассмотрения заявления действующая отсрочка остается действительной.

"Если у человека отсрочка действует до 5 ноября, то его статус не меняется. Все правила остаются прежними", — уточнил Баник.

