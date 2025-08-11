Тепло та сухо: прогноз погоди в Україні на 12 серпня

В Україні з 11 по 17 серпня утримається переважно суха й малохмарна погода під впливом антициклону. У більшості областей збережеться комфортна температура, тоді як на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів підніматимуться вище +30 °С.

Через тривалу відсутність опадів у цих регіонах зросте ризик пожеж та посилиться ґрунтова посуха. Про це повідомляє Meteoprog.

Антициклон, що формуватиметься над центральною та східною Європою, зумовить стійку синоптичну ситуацію, високий атмосферний тиск і ясне небо. Вже 12 серпня по всій країні встановиться стабільна суха погода з температурою вночі +10…+16 °С та вдень +23…+28 °С, а на підвні та Закарпатті — до +31 °С.

