Перевірте свої картки: українцям надійшли перші нові виплати

Українські сім’ї почали отримувати на банківські картки Дія.Картка нову виплату "Пакунок школяра" – 5000 грн на кожного першокласника. Перші виплати вже отримали близько 86 тисяч родин.

За даними пресслужби Дії, сума нарахованих допомог станом на зараз перевищила 430 млн грн. На всю програму передбачено 1,2 млрд грн.

Якщо гроші ще не надійшли, не хвилюйтеся – вони будуть зараховані протягом 14 днів після підтвердження заявки. Ті, хто ще не подав її, можуть зробити це до 15 листопада включно.

Використовувати кошти можна лише на шкільне приладдя, зимовий та весняний одяг, спортивне взуття та інші види взуття. Планується додати можливість купівлі книг, але наразі ця опція ще не доступна.

Оплата можливі як у звичайних, так і в інтернет-магазинах, але лише безготівковим способом. Для цього платіжний термінал має підтримувати один із наступних MCC-кодів: 5641 (дитячий одяг), 5651 (одяг для всієї родини), 5661 (взуття), 5943 (канцелярія).

Важливо: витратити кошти потрібно протягом шести місяців від моменту їх зарахування.

"Пакунок школяра" розширюють

Державну програму планують доповнити – невдовзі кошти можна буде витрачати також на книги. На впровадження нововведення потрібен певний час.

"Наразі ми працюємо над тим, щоб допомогу можна було використовувати на книги, і сподіваємося запровадити це протягом найближчих трьох тижнів", – повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Він додав, що більшість заяв надходить онлайн. Станом на 2 вересня майже 128 тисяч сімей подали заявки, і з них 122 тисячі оформили через застосунок Дія.

Як оформити виплату 5000 грн на дитину

Заявку можна подати як онлайн у Дії, так і офлайн – через найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України.

Інструкція для Дії:

Оновити застосунок і авторизуватися (потрібна ID-картка або закордонний паспорт та верифікований податковий номер). Відкрити розділ "Допомога від держави". Обрати послугу "Пакунок школяра" та дитину, на яку оформлюється заявка. Вказати Дія.Картку. Підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.

Документи для Пенсійного фонду:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

Податковий номер (якщо є);

Документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Що робити у разі відмови

Батьки, яким не призначили виплату, можуть повторно подати заявку після уточнення даних у системі –наприклад, якщо дитина переведена до іншого навчального закладу.

"Після оновлення інформації слід зачекати два дні, перш ніж подавати заяву ще раз", – зазначають у Мінсоцполітики. Станом на 2 вересня зафіксовано понад 3 тисячі відмов.

Додаткові умови

Заявку може подати один із батьків або інший законний представник дитини.

Обмежень за форматом навчання немає – виплата призначається навіть для школярів, які навчаються онлайн, а також для державних і приватних навчальних закладів.

Допомога надається навіть, якщо дитина зарахована до першого класу після початку навчального року.

Сім’ї за кордоном отримають виплату після повернення в Україну, а мешканці тимчасово окупованих територій – після повернення на підконтрольну Україні територію.

