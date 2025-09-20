Прожитковий мінімум не покриває навіть витрати на їжу: скільки реально потрібно українцям для життя

Нинішній прожитковий мінімум та запропонований урядом показник на 2026 рік не відповідають реальним потребам українців, оскільки не покривають навіть базові витрати на харчування. За оцінками експертів, мінімальна сума має становити не менше 4700 грн на місяць.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"), посилаючись на розрахунки Міністерства соціальної політики, закладені у законі "Про Державний бюджет на 2026 рік". Згідно з даними, які він навів:

Для дітей до 6 років: прожитковий мінімум – 2817 грн, тоді як мінімальна фактична вартість продуктів – 4482 грн;

Для дітей 6–18 років: прожитковий мінімум – 3512 грн, реальна вартість продуктів – 6044 грн;

Для працездатних осіб: прожитковий мінімум – 3328 грн, вартість продуктів – 4794 грн;

Для осіб, які втратили працездатність: прожитковий мінімум – 2596 грн, реальна вартість продуктів – 3786 грн.

Тому з 1 січня загальний прожитковий мінімум на одну людину щомісяця має становити не менше 4700 грн, а не 3209 грн, як пропонує уряд. Ця сума відповідає середньому рівню витрат на продукти.

"Пропоную разом з урядом закласти у бюджет графік поступового підвищення прожиткового мінімуму та відповідних соціальних виплат протягом 2026 року, починаючи з 4700 грн як стартової величини", – підкреслив Гетманцев.

Реалістичний прожитковий мінімум

Раніше Данило Гетманцев повідомляв, що в Україні планують оновити прожитковий мінімум, щоб він відображав реальні витрати на життя – приблизно 10–12 тис. грн на місяць. Нардеп пропонує від’єднати цей показник від зарплат державних службовців, аби зменшити навантаження на бюджет і зробити систему більш прозорою. Також пропонується змінити методику визначення мінімальної суми для життя.

Згідно з пропозицією, прожитковий мінімум має безпосередньо корелювати з мінімальною зарплатою та пенсією, враховуючи працездатність та інвалідність. Це передбачає:

мінімальна зарплата та неоподатковуваний мінімум повинні забезпечувати базові потреби для виживання;

мінімальна пенсія та пенсії по інвалідності підвищуються поступово, у межах можливостей бюджету;

зростання соціальних стандартів пов’язане з детінізацією економіки, наприклад, за рахунок тютюнової галузі.

