Ракети атакували російські Бєлгород та Брянськ: серйозно пошкоджені обʼєкти енергетики (фото, відео)

Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 49 безпілотників, які, за їхніми даними, були збиті над п’ятьма регіонами країни. Тим часом у Бєлгороді внаслідок ракетної атаки зафіксовано серйозні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє Міноборони РФ, у період із 20:00 до 23:00 безпілотники були перехоплені над Брянською, Калузькою, Тульською та Рязанською областями, а також над територією Московського регіону.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що вдень було збито 13 дронів, які нібито прямували в бік столиці.иНа тлі атак у кількох російських аеропортах запровадили тимчасові обмеження на прийом рейсів. Зокрема, польоти призупинили в Костромі, Ярославлі та Нижньому Новгороді.

Окремо повідомляється про наслідки ракетного удару по Бєлгороду, де зазнали значних ушкоджень об’єкти енергетики.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

