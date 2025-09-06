Розмитнення авто: в скільки це обійдеться у 2025 році

Автомобілі, ввезені з-за кордону, обов’язково проходять процедуру митного оформлення. Без неї транспорт офіційно не допускається до використання на території держави.

Під час визначення суми розмитнення враховують низку ключових факторів, зокрема комплектацію авто, його ринкову ціну та інші параметри, пише CBL.

Ціна розмитнення автомобіля формується з трьох основних складових:

митний збір у розмірі 10% від оціночної вартості автомобіля;

податок на додану вартість (20%), що нараховується на суму мита, акцизу та ціни транспортного засобу;

акциз, величина якого визначається з урахуванням року випуску авто та об’єму двигуна.

На розмір митних зборів найбільший вплив мають кілька факторів: рік виготовлення автомобіля, вид пального, ціна транспортного засобу та потужність двигуна. Додаткове значення має і держава, з якої він був ввезений. Найбільше авто в Україну постачають із США, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Франції та навіть із Південної Кореї.

Чи можна самостійно визначити вартість розмитнення

Розрахунок митних платежів можна зробити власноруч. Для цього зручно скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

Розглянемо приклад для наочності:

легковий автомобіль із бензиновим двигуном;

країна ввезення – одна з держав ЄС;

вік машини – 10 років;

оціночна вартість – 3 000 євро;

об’єм двигуна – 1 500 куб. см.

У результаті в подібній ситуації сума розмитнення становитиме 1 698 євро.

Нульове розмитнення: для кого діє у 2025 році

У 2025 році пільга на нульове розмитнення поширюється лише на транспортні засоби, які завозяться для забезпечення армії. Водночас учасники бойових дій не мають права скористатися цією можливістю, якщо автомобіль придбаний ними для власного використання.

