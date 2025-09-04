Разова грошова допомога УБД до Дня Незалежності: що потрібно для отримання онлайн

Учасники бойових дій (УБД), які не отримали разову грошову допомогу до Дня Незалежності, можуть оформити виплату у розмірі 1 тис. грн дистанційно. Для отримання коштів не потрібно їхати до відділень особисто — достатньо скористатися вебпорталом електронних послуг.

Подати заяву можна до 1 жовтня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні ПФУ у соцмережі Facebook.

Покрокова інструкція

Авторизуватися на сайті ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого е-підпису). У розділі "Комунікації з ПФУ" вибрати пункт: "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України". Заповнити форму, вказавши паспортні дані, адресу та реквізити банківського рахунку. Завантажити скан-копії документів, що підтверджують право на допомогу. Погодитися на обробку даних, після чого натиснути "Сформувати заяву" і підписати її КЕП. Надіслати документ до ПФУ.

Перевірити стан розгляду заяви можна у розділі "Мої звернення" → "Статус звернення".

