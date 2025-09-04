Разовая денежная помощь УБД ко Дню Независимости: что нужно для получения онлайн

Участники боевых действий (УБД), не получившие разовую денежную помощь ко Дню Независимости, могут оформить выплату в размере 1 тыс. грн дистанционно. Для получения средств не нужно ехать в отделения лично — достаточно воспользоваться веб-порталом электронных услуг.

Подать заявление можно до 1 октября 2025 года. Об этом говорится в сообщении ПФУ в соцсети Facebook.

Пошаговая инструкция

Авторизироваться на сайте ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной е-подписи). В разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать пункт: "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины". Заполнить форму, указав паспортные данные, адрес и реквизиты банковского счета. Загрузить скан-копии документов, подтверждающих право на помощь. Согласиться на обработку данных, после чего нажать "Сформировать заявление" и подписать КЭП. Послать документ в ПФУ.

Проверить состояние рассмотрения заявления можно в разделе "Мои обращения" → "Статус обращения".

