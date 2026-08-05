рф здійснила масовану атаку на Київщину: палають логістичні та складські комплекси, 14 загиблих, 27 поранених (фото, відео)

У ніч на 5 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київську область, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. За останніми даними, внаслідок обстрілів загинули 14 людей, ще 22 отримали поранення.

Про це повідомили в ДСНС та начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше жертв зафіксовано у Броварському районі, де загинули дев’ятеро людей.

Ще четверо мирних жителів стали жертвами російської атаки у Бучанському районі, одна людина загинула у Фастівському районі.

За словами Ткаченка, у Броварському районі поранення дістали 12 осіб, у Бучанському — семеро, ще троє постраждали у Фастівському районі.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ударів на семи локаціях у трьох районах області. Зокрема, роботи тривають на чотирьох об’єктах у Броварському районі, двох — у Бучанському та одному — у Фастівському.

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У Броварському районі внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі на території складських комплексів у Броварах, Великій Димерці, Квітневому та Перемозі. У Фастівському районі рятувальники вже загасили займання транспортних засобів на території одного з підприємств.

У Бучанському районі триває ліквідація пожежі у складській будівлі в селі Чайки. Водночас у Софіївській Борщагівці пожежу на території логістичного підприємства вже ліквідовано.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що станом на цей час внаслідок російської атаки на Київщину загинули 14 людей, ще 22 зазнали поранень. Аварійно-рятувальні роботи тривають, інформація про наслідки обстрілів оновлюється.

Нагадаємо, російська армія вдарила КАБом по Запоріжжю.

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