Російська армія атакувала Херсон артилерією: загинула 6-ти річна дитина

У Херсоні в лікарні померла 6-річна дівчинка, яка зазнала поранень під час російського обстрілу міста 3 грудня. "На жаль, російські терористи забрали життя ще однієї дитини на Херсонщині. 6-річна дівчинка, яка вчора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram. За його словами, медики боролися за життя дитини до останнього, але травми виявилися несумісними з життям.

Батько дівчинки також госпіталізований: 49-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення тазу. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Обстріл стався ввечері 3 грудня орієнтовно о 21:30, коли ворог атакував житловий будинок у Дніпровському районі. За добу на Херсонщині від російських атак загинули троє людей, включно з дитиною, семеро — зазнали поранень. Під ударом опинилися 20 населених пунктів та саме місто Херсон.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

