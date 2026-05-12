Російська армія атакувала Київщину: пошкоджено будинки, горів садок (фото)

У ніч на сьогодні російські війська вкотре завдали ударів по населених пунктах Київської області. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема дитячий садок.

Про це повідомили начальник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС України. За словами Калашника, у Фастівському районі через ворожий обстріл спалахнула пожежа на даху дитячого садка. Крім того, у розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибито вікна. Також пошкоджено два приватні будинки.

Наразі, за офіційною інформацією, постраждалих серед мирних жителів немає. На місцях ударів працюють рятувальники та інші оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки, обстежують територію та фіксують масштаби руйнувань.

Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.

