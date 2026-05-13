Російська армія атакувала Кривий Ріг: двоє загиблих, четверо поранених, немовляті відірвало ногу (фото, відео)

Увечері 12 травня російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення, серед постраждалих — дев’ятимісячна дитина.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, президент Володимир Зеленський. За словами очільника області, після ворожого удару у місті спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок.

Олександр Вілкул уточнив, що жертвами атаки стали 43-річний чоловік і 65-річна жінка. Серед постраждалих — дев’ятимісячна дівчинка, яка отримала важкі травми. Дитину терміново госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

Також до лікарні доправили 23-річну жінку у стані середньої тяжкості. Ще дві постраждалі — жінки віком 45 і 74 роки — проходитимуть амбулаторне лікування. Окрім удару по Кривому Рогу, російські війська атакували керованими авіабомбами Дубовиківську громаду Синельниківського району. Там поранення дістали троє чоловіків віком 37, 48 та 51 рік.

Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про загибель двох людей та повідомив, що їхня дев’ятимісячна онука перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Нагадаємо, Росія третю ніч поспіль атакує Одесу дронами.

