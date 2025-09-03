Російська армія атакувала Україну дронами і ракетами: у Київській, Львівській, Волинській областях лунали вибухи, на Кіровоградщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, є поранений (фото)

Увечері 2 вересня російська армія атакувала Україну ударними дронами, а вранці 3 вересня у повітряному просторі зафіксували також ракети. Внаслідок обстрілів постраждали кілька регіонів.

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко, очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, мер Львова Андрій Садовий, Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

У Києві та області сили ППО збили частину цілей. У Деснянському районі столиці зафіксували падіння БПЛА без руйнувань і пожеж. На Київщині уламки збитого дрона спричинили займання між житловими будинками у Вишгороді, пошкодивши автомобіль і вікна, проте постраждалих немає.

На Кіровоградщині удари припали по Знам’янській громаді та об’єктах "Укрзалізниці". Пошкоджено десятки будинків, один зруйновано, без світла залишалися кілька населених пунктів. Попередньо п’ятеро людей дістали поранення, серед них — працівники залізниці. Через пошкодження інфраструктури затрималися 22 поїзди.

У Чернігівській області ворожі безпілотники атакували об’єкт критичної інфраструктури, без електрики залишилися понад 30 тисяч домогосподарств. У Борзні зайнявся житловий будинок, пошкоджено ще кілька осель та автомобілі.

На Львівщині над містом працювала ППО, уламки пошкодили складське приміщення, яке згодом загасили. У Хмельницькому вибухи призвели до пошкодження комунальної інфраструктури, житлових будинків і навчального закладу. Попередньо обійшлося без жертв.

В Івано-Франківській області удари спричинили пожежу на об’єкті інфраструктури, у Рівному та Луцьку протиповітряна оборона також збивала дрони, зафіксовано незначні пошкодження приватного майна. У Запоріжжі мешканці чули вибухи — це була робота ППО.

