Російська армія атакували Київщину та Суми дронами: горіли житлові будинки, пошкоджено промислові обʼєкти та освітній заклад, є поранені (фото, відео)

Близько четвертої години ранку 22 вересня російські дрони атакували Суми. У Ковпаківському районі зафіксовано три влучання, після яких виникли пожежі. Пошкоджень зазнали промислові об’єкти, будівля закладу освіти, а в навколишніх багатоповерхівках вибило вікна та зруйнувало балконні рами.

Постраждав охоронець одного з підприємств — чоловік отримав поранення. Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Тієї ж ночі була атакована і Київська область. У Бориспільському районі зайнявся триповерховий житловий будинок, а також два приватні будинки. Один із мешканців, 32-річний чоловік, дістав осколкове поранення плеча. В Обухівському районі уламки збитої ворожої цілі впали на незаселений багатоповерховий будинок, а у Вишгородському районі загорілася лісова підстилка. Крім того, у Фастівському районі сталася пожежа в одному з приватних будинків.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. Рятувальні служби оперативно прибули на місця ударів і продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

