Російський дрон поцілив у житловий будинок на Сумщині: є поранені, 4-річна дитина у важкому стані (фото)

Уранці 8 жовтня російський безпілотник влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади на Сумщині. Внаслідок удару постраждали троє людей — чотирирічна дівчинка, її мати та бабуся.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, дитина перебуває у вкрай тяжкому стані. Вона отримала серйозні опіки, і медики наразі борються за її життя. Разом із мамою та бабусею дівчинку госпіталізували.

За словами Григорова, зараз вирішується питання про транспортування постраждалої дитини до київської лікарні "Охматдит" для надання високоспеціалізованої допомоги.

