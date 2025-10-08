Российский дрон попал в жилой дом в Сумской области: есть раненые, 4-летний ребенок в тяжелом состоянии (фото)

Утром 8 октября российский беспилотник попал в жилой дом в селе Краснопольской общины Сумской области. В результате удара пострадали три человека — четырехлетняя девочка, ее мать и бабушка.

Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Она получила серьезные ожоги, и медики борются за ее жизнь. Вместе с мамой и бабушкой девочку госпитализировали.

По словам Григорова, сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавшего ребенка в киевскую больницу "Охматдет" для оказания высокоспециализированной помощи.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали Бучанский район Киевской области.

