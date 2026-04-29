Росія атакувала Сумщину: є загиблі та поранені (фото)

29 квітня російські війська завдали ракетного та дронового удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомили голова ОВА Олег Григоров та ДСНС в Telegram. За словами очільника області, окупанти цілеспрямовано били по житлових будинках, де мешкають цивільні. Через обстріл у житловому секторі спалахнули масштабні пожежі.

Жертвою атаки стала 60-річна жінка, яка загинула внаслідок отруєння чадним газом. Також двоє людей звернулися по медичну допомогу. Інших мешканців пошкоджених будинків вдалося оперативно евакуювати.

Пізніше у ДСНС уточнили, що у Шостці зафіксовано влучання на трьох локаціях. Під удар потрапив житловий сектор. В одному з багатоквартирних будинків рятувальники врятували одну людину та евакуювали ще 16 мешканців.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна дістала травми.

