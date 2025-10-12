Ринок житла в Україні може змінитися: чи варто готуватися до зростання цін

Український ринок нерухомості перебуває в стані невизначеності: експерти по-різному оцінюють перспективи цін на житло. Одні передбачають подорожчання через зростання вартості будівельних матеріалів та попит, інші ж звертають увагу на низьку купівельну активність і обмежений доступ до іпотечних програм.

Про це повідомляє портал Oksagen. Фахівці, які очікують підвищення цін, виділяють значне зростання вартості будівельних матеріалів – на 35–45% з початку повномасштабної війни. Така тенденція ускладнює будівництво нового житла. Обсяги пропозиції залишаються обмеженими: багато девелоперів утримуються від нових проєктів через нестабільність, а дефіцит житла, за оцінками, буде подолано лише через десятиліття.

Додатковий тиск на ринок створює внутрішня міграція: сім’ї з прифронтових областей переїжджають до більш безпечних міст, що збільшує попит на житло. Після закінчення війни експерти прогнозують сплеск "відкладеного попиту" та активізацію інвесторів, що може ще більше підштовхнути ціни вгору.

Що стримує зростання цін

Водночас деякі фахівці вважають, що підстав для подорожчання поки що небагато. За останній рік попит на квартири знизився більш ніж на 3%, згідно з даними спеціалізованих майданчиків. Невизначеність у країні змушує українців відкладати великі покупки, а обмежена доступність іпотеки уповільнює розвиток ринку.

Особливо це помітно на вторинному ринку, де продавці очікують зростання цін, а покупці сподіваються на знижки. Такий дисбаланс між очікуваннями сторін обмежує активність угод.

Ринок оренди демонструє стабільне, але помірне зростання. У серпні 2025 року середня орендна плата за однокімнатну квартиру в Україні склала 7 712 грн, що відповідає рівню інфляції. Експерти зазначають, що оренда залишається більш передбачуваною у порівнянні з ринком купівлі-продажу.

