Рынок жилья в Украине может измениться: стоит ли готовиться к росту цен

Украинский рынок недвижимости находится в состоянии неопределенности: эксперты по-разному оценивают перспективы цен на жилье. Одни предполагают удорожание из-за роста стоимости строительных материалов и спроса, другие же обращают внимание на низкую покупательскую активность и ограниченный доступ к ипотечным программам.

Об этом сообщает портал Oksagen. Специалисты, ожидающие повышения цен, выделяют значительный рост стоимости строительных материалов – на 35–45% от начала полномасштабной войны. Такая тенденция усложняет строительство нового жилья. Объемы предложения остаются ограниченными: многие девелоперы воздерживаются от новых проектов из-за нестабильности, а дефицит жилья, по оценкам, будет преодолен только через десятилетие.

Дополнительное давление на рынок создает внутренняя миграция: семьи из прифронтовых областей переезжают в более безопасные города, что увеличивает спрос на жилье. После окончания войны эксперты прогнозируют всплеск отложенного спроса и активизацию инвесторов, что может еще больше подтолкнуть цены вверх.

Что сдерживает рост цен

В то же время, некоторые специалисты считают, что оснований для подорожания пока немного. За последний год спрос на квартиры снизился более чем на 3% согласно данным специализированных площадок. Неопределенность в стране вынуждает украинцев откладывать крупные покупки, а ограниченная доступность ипотеки замедляет развитие рынка.

Особенно это заметно на вторичном рынке, где продавцы ожидают роста цен, а покупатели надеются на скидки. Такой дисбаланс между ожиданиями сторон ограничивает активность соглашений.

Рынок аренды демонстрирует стабильный, но умеренный рост. В августе 2025 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Украине составила 7712 грн, что соответствует уровню инфляции. Эксперты отмечают, что аренда остается более предсказуемой по сравнению с рынком купли-продажи.

