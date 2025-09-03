З 1 вересня вчителям доплачуватимуть 2 тисячі гривень: про що йдеться

З 1 вересня 2025 року українським вчителям почнуть нараховувати щомісячні доплати у розмірі 2 тисяч гривень замість 1 тисячі, передбаченої урядовою постановою №1515. Це стосуватиметься всіх педагогів загальноосвітніх шкіл, незалежно від типу закладу, регіону чи професійних досягнень.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, пише ТСН. Він зазначив, що доплата за складні або небезпечні умови праці нараховується державою пропорційно до навчальних навантажень: вчителі, які працюють понад норму, отримають більшу суму, а ті, хто працює частково або за сумісництвом, — меншу, лише за фактичні години.

Також зберігається право на одноразову допомогу для оздоровлення, доступну навіть для пенсіонерів. За новими правилами, мінімальний стаж для виходу на пенсію за віком становить 32 роки як для чоловіків, так і для жінок.

Хоча базові оклади поки що залишаються на попередньому рівні, уряд прогнозує, що середня зарплата в державному секторі перевищить 39 тисяч гривень до 2028 року. Підвищення доплат має стати першим кроком до більш справедливої системи оплати праці у школах.

